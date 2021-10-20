В Москве могут ввести недельный локдаун с 30 октября для всех жителей города

Власти столицы РФ обсуждают возможность введения массового локдауна с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает Forbes со ссылкой на источник.

Отмечается, что доступ в рестораны, кафе, магазины, салоны красоты, кинотеатры и поликлиники во время нерабочей недели будет ограничен даже для привитых граждан, QR-коды действовать не будут.

«Источник Forbes на ресторанном рынке, обычно присутствующий на совещаниях в московской мэрии по поводу ухудшения эпидемиологической обстановки, рассказал, что в период нерабочих дней в столице будут закрыты торговые центры, рестораны, кафе, запрещено посещение массовых мероприятий. Исключений не будет даже для привитых граждан, введение QR-кодов не планируется», — сообщает издание.

Другой информатор Forbes подтвердил, что Правительство Москвы намеревается на неделю закрыть «не только рестораны, а вообще все — без возможности посещения по QR-кодам», однако ему неизвестно, когда будет объявлено о введении новых ограничений.

19 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября по всей стране из-за сложной эпидемиологической ситуации, о чем сообщал «Татар-информ».

Ситуация с заболеваемостью будет сегодня обсуждаться на совещании Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства РФ.