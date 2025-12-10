news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 10 декабря 2025 11:41

В Москве камеры с ИИ стали выявлять нарушения правил остановки машин

Читайте нас в
Телеграм

В Москве внедрили дорожные камеры с искусственным интеллектом (ИИ), которые определяют автомобили, создающие помехи для движения. Это касается машин, которые остановились на полосе и заблокировали проезд или выезд с парковки. Об этом сообщили в дептрансе Москвы.

Снимки делаются с интервалом в минуту. Если автомобиль стоит менее 60 секунд — нарушения нет. В случае затора система не фиксирует остановку.

Система проверки двухэтапная: сначала нейросеть выявляет факт несоблюдения правил, затем сотрудники Центра организации дорожного движения перепроверяют материалы перед отправкой администраторам для решения о постановлении. Все сомнительные случаи трактуются в пользу водителя.

#камеры видеофиксации #дорога #водители #Москва #нейросеть
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МРОТ в Татарстане в 2026 году: размер, и как повлияет на зарплаты и пособия

МРОТ в Татарстане в 2026 году: размер, и как повлияет на зарплаты и пособия

9 декабря 2025
«За прошлое нападение на Шевырёву мне заплатили»: в Казани продлили арест

«За прошлое нападение на Шевырёву мне заплатили»: в Казани продлили арест

9 декабря 2025