В Москве камеры с ИИ стали выявлять нарушения правил остановки машин

В Москве внедрили дорожные камеры с искусственным интеллектом (ИИ), которые определяют автомобили, создающие помехи для движения. Это касается машин, которые остановились на полосе и заблокировали проезд или выезд с парковки. Об этом сообщили в дептрансе Москвы.

Снимки делаются с интервалом в минуту. Если автомобиль стоит менее 60 секунд — нарушения нет. В случае затора система не фиксирует остановку.

Система проверки двухэтапная: сначала нейросеть выявляет факт несоблюдения правил, затем сотрудники Центра организации дорожного движения перепроверяют материалы перед отправкой администраторам для решения о постановлении. Все сомнительные случаи трактуются в пользу водителя.