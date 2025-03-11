В Москве издали перекидной календарь «Летопись Победы»

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

В Москве в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне издан перекидной календарь «Летопись Победы». Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

События всех1418 дней Великой Отечественной войны изложены в виде единого годового цикла с 1 января по 31 декабря. Для каждого дня приведены наиболее яркие события: наиболее значимые сражения и моменты освобождения городов и стран. Упомянуты герои войны и крупные военачальники.

Для оформления издания использованы плакаты военной поры, афиши художественных фильмов того времени, работы военных фотокорреспондентов, изображения боевой техники.

Календарь выпущен издательством «Белый город» при содействии ООО «Папирус». «Цель была – в первую очередь, доступность, краткость изложения материалов, чтобы и современное наше поколение, молодежь были заинтересованы», – пояснил руководитель компании Ильяз Муслимов.

Текущий, 2025 год в России и Татарстане объявлен Годом защитника Отечества.

Фото, видео: пресс-служба Полпредства РТ в РФ