news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Наука и образование
21 октября 2022  10:03
Ильгизар Вахитов

Интерес к изучению татарского языка в Москве вырос почти на 20%

news_top_970_100

В этом году в России вырос спрос на репетиторов по татарскому языку, рассказали эксперты сервиса «Профи» по запросу «Миллиард.Татар». При формировании статистики изучались запросы россиян на услугу преподавателей татарского с 1 января по 19 октября 2022 года.

По сравнению с данными за аналогичный период прошлого года, интерес к языку вырос на 21% по всей стране. При этом в Казани изменение динамики незначительное — прирост составил всего 7%, а вот в Москве количество заказов выросло на 19%.

Напомним, ранее эксперты заявляли о повышении интереса казанцев к изучению турецкого языка на 100%. Подробнее об этом можно узнать в этом материале.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100