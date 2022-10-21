Интерес к изучению татарского языка в Москве вырос почти на 20%

В этом году в России вырос спрос на репетиторов по татарскому языку, рассказали эксперты сервиса «Профи» по запросу «Миллиард.Татар». При формировании статистики изучались запросы россиян на услугу преподавателей татарского с 1 января по 19 октября 2022 года.

По сравнению с данными за аналогичный период прошлого года, интерес к языку вырос на 21% по всей стране. При этом в Казани изменение динамики незначительное — прирост составил всего 7%, а вот в Москве количество заказов выросло на 19%.

Напомним, ранее эксперты заявляли о повышении интереса казанцев к изучению турецкого языка на 100%. Подробнее об этом можно узнать в этом материале.