В Москве и Санкт-Петербурге аренда «однушек» подешевела в феврале сильнее, чем в Казани

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В Казани аренда однокомнатных квартир в феврале 2025 года подешевела на 0,6%, до 33 тыс. рублей в месяц. В Москве же за аналогичный период ценник снизился на 1,8%, до 56,6 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге – на 1,3%, до 38,3 тыс. рублей. Такие данные следуют из аналитики портала «Мир квартир».

По данным экспертов отрасли, в среднем по России ставки аренды «однушек» снизились на 1,8%, до 26,4 тыс. рублей. Всего падение цен зафиксировали в 62 российских городах. Сильнее всего ценники на аренду этого типа квартир снизились в Пензе (–7,6%), Якутске (–7,5%), Тольятти (–6,7%), Барнауле (–6,6%) и Самаре (–5,4%).

Однако есть семь городов, где цены за съем такого жилья выросли. Среди таких: Новокузнецк (+7,5%), Владивосток (+5,5%), Грозный (+4,2%), Астрахань (+1,1%), Махачкала (+0,8%), Сочи (+0,3%) и Киров (+0,3%).

Как отметил гендиректор упомянутого портала Павел Луценко, высокий сезон на рынке аренды еще не начался – пока продолжается коррекция цен, начавшаяся в январе.

«За второе полугодие 2024 года ставки беспрецедентно выросли (+14-18%), и теперь мы наблюдаем откат. К тому же предложение понемногу увеличивается, ведь те, кто не могут продать квартиры по желаемой цене (а сейчас в отсутствие доступной ипотеки это сложно), сдают их внаем. Поэтому особого дефицита на рынке не наблюдается. В марте и апреле вялый процесс снижения цен на съемное жилье, возможно, продолжится, однако ставки не опустятся до уровня первого полугодия прошлого года», – считает он.