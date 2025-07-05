В Москве и ряде других регионов России произошел сбой в работе Telegram

В некоторых регионах России произошел масштабный сбой в работе мессенджера Telegram. Это следует из данных сервисов Downdetector и Downradar.

По информации обоих детекторов сбоев, число жалоб на проблемы с Telegram начало расти после 19.30. Впрочем, Downdetector фиксирует уменьшение их количества в последнее время.

При этом 40% пользователей пожаловались на сбой мобильного приложения, 28% – на не приходящие оповещения, 27% – на сбой сайта, по 2% – на сбой личного кабинета и общий сбой.

Большинство жалоб приходится на Москву и Московскую область, а также на Санкт-Петербург, Нижегородскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Вместе с тем, по данным Downradar, из-за рубежа о проблемах с мессенджером сообщили жители американского Канзас-Сити и казахстанского Алматы.