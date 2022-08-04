В России появятся аналоги советских магазинов «Березка», только для дипломатов

Для дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и членов их семей в Москве и Санкт-Петербурге появятся магазины беспошлинной торговли. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В новых торговых точках можно будет приобрести алкоголь, табак, косметику, парфюмерию, украшения, смартфоны и часы. Их стоимость будет указываться в рублях, долларах и евро. На входе у сотрудников дипмиссии будут проверять документы, а после покупки им будут выдавать кассовый чек с надписью Duty Free.

Эти сведения и перечень приобретенных товаров будут поступать ежемесячно отправлять в МИД России. В документе отмечается, что по такому же принципу в советское время работала сеть магазинов «Березка».