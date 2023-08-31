В Москве госпитализировали депутата Госдумы Сергея Сокола — он находится в реанимации

В Москве экстренно госпитализировали депутата Госдумы Сергея Сокола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении парламентария.

Отмечается, что у него диагностировали обострение после перенесенного перитонита, сейчас депутат находится в реанимации госпиталя им. Вишневского. Был собран консилиум врачей.

Сегодня Сокол работал в Москве, в соцсетях он рассказал, что встретился с вице-премьером РФ и представителями Кабмина. На ней депутат, выдвинутый в качестве кандидата на пост главы Хакасии, представил стратегию развития региона до 2035 года. Также в течение дня Сокол провел встречу с председателем правления РЖД Олегом Белозеровым. По словам источника, вечером парламентарию резко стало плохо.

Отмечается, что ранее, 21 июля, Сокол попадал в городскую больницу Абакана с перитонитом, где медики провели ему операцию. Около недели депутат находился в реанимации, еще несколько дней в больнице под наблюдением специалистов. 1 августа он сообщил в своих соцсетях, что его выписали.