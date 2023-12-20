В Москве ФСБ изъяла партию кокаина на 2,5 млрд рублей

ФСБ провела успешную операцию в Москве, изъяв 673 килограмма кокаина стоимостью более 2,5 миллиарда рублей, который предполагалось контрабандно отправить в страны Евросоюза, сообщает ТАСС.

Органы безопасности выявили попытки сбыта оптовой партии латиноамериканского кокаина в Москве. При задержании у членов наркогруппировки было обнаружено и изъято 673 кг кокаина. Оценивается, что оптовая стоимость изъятой партии на российском черном рынке превышает 2,5 миллиарда рублей.

По информации ФСБ, преступники планировали контрабандно вывезти партию кокаина в страны Европейского Союза. Розничный сбыт такого объема мог приносить наркосиндикату прибыль в размере не менее 6,5 миллиарда рублей.

Задержанные лица содержатся под стражей, и в отношении них возбуждено уголовное дело. Согласно российскому законодательству, за совершение подобных преступлений предусмотрено наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.