В Москве ежедневно выявляют около тысячи заразившихся Covid-19 детей

В Москве каждый день заражаются коронавирусом Covid-19 около тысячи детей. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

«За весь период [пандемии] коронавируса у нас где-то около 200 тыс. детей переболело, и если раньше мы имели 200–300 заболевших детей в день, то теперь это около тысячи», — приводит слова чиновницы РИА Новости.

Заммэра уточнила, что в сутки с коронавирусом госпитализируют от 20 до 30 детей. Сейчас в Детской городской клинической больнице имени Башляевой лечат семерых маленьких пациентов с очень тяжелой формой Covid-19. Двое из них находятся на ИВЛ.

По словам Раковой, дельта-штамм SARS-CoV-2 тяжелее переносится детьми, чем более ранние варианты патогена. «<…> мы видим яркую клинику течения заболевания, особенно у детей старшего возраста — 14–17 лет, а также детей, которые имеют какие-либо сопутствующие заболевания <…>», — цитирует ее ТАСС.

В последние дни в России растет заболеваемость коронавирусом и смертность от него. За минувшие сутки официально зарегистрировано 40 096 заболевших и 1159 умерших от Covid-19.

Из-за продолжающегося ухудшения эпидемической ситуации по решению Президента РФ Владимира Путина дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими по всей стране. Глава государства неоднократно призывал сограждан прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.