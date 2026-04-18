Происшествия 18 апреля 2026 12:58

В Москве двух замруководителя ФССП арестовали по делу о взятках

В Москве на два месяца арестовали двух заместителей руководителя ГУ ФССП по Москве Сергея Хренова и Евгению Клименко. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

«Районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ареста на два месяца в отношении майора внутренней службы Хренова и подполковника внутренней службы Клименко», – рассказал один из участников судебного процесса.

Сторона защиты планирует обжаловать решение, поскольку ранее адвокаты настаивали на избрании подзащитным меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества.

Подсудимым грозит до 15 лет лишения свободы.

#ФССП #арест #Москва
