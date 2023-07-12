В Москве дочь пензенского экс-губернатора Наталью Бочкареву нашли мертвой

Предприниматель и дочь экс-губернатора Пензенской области Наталья Бочкарева нашли мертвой в своей квартире в центре Москвы, сообщает ТАСС.

По данным агентства, вчера в оперативные службы обратилась консьерж дома в Пресненском районе. Она сообщила, что Бочкарева не открывает дверь, а прежде жаловалась на состояние здоровья. Хозяйка была найдена мертвой специалистами, которые вскрыли дверь и вошли внутрь.

По предварительной информации, следов насильственной смерти обнаружено не было. Точная причина смерти будет установлена после экспертизы.