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В Москве дочь пензенского экс-губернатора Наталью Бочкареву нашли мертвой
Предприниматель и дочь экс-губернатора Пензенской области Наталья Бочкарева нашли мертвой в своей квартире в центре Москвы, сообщает ТАСС.
По данным агентства, вчера в оперативные службы обратилась консьерж дома в Пресненском районе. Она сообщила, что Бочкарева не открывает дверь, а прежде жаловалась на состояние здоровья. Хозяйка была найдена мертвой специалистами, которые вскрыли дверь и вошли внутрь.
По предварительной информации, следов насильственной смерти обнаружено не было. Точная причина смерти будет установлена после экспертизы.
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