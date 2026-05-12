В Москве девушка отдала 10 млн мошенникам после «видеообыска» квартиры

В Москве девушка отдала более 10 миллионов рублей мошенникам, которые убедили ее провести «видеообыск» квартиры. Об этом пишет ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, девушке позвонили неизвестные, представились сотрудниками госорганов и рассказали, что от ее имени якобы оформлена доверенность на гражданина Украины. После этого на девушку оказали психологическое давление и вынудили снять квартиру на видео.

Когда мошенники увидели ценные вещи, девушке рассказали про необходимость их декларации. По наводке злоумышленников жертва собрала вещи и сбережения, а затем передала их курьеру. Общая сумма потерянного превышала 10 млн рублей.

Осознав, что ее обманули, девушка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, курьера задержали. Он взят под подписку о невыезде.