В Москве четыре ребенка госпитализированы из-за непогоды

По данным департамента здравоохранения Москвы, среди пострадавших от непогоды, доставленных в медицинские учреждения, оказались четыре несовершеннолетних, сообщает РИА Новости.

«В числе госпитализированных пациентов - четверо детей. На данный момент их состояние оценивается врачами как удовлетворительное», - проинформировали журналистов РИА Новости представители пресс-службы ведомства.

Напомним, ранее Гидрометцентр России объявил в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности. Метеорологи предупредили жителей и гостей столицы о надвигающейся грозе, сильных ливнях и шквалистом ветре, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду.

По последним данным, в результате непогоды погибли два человека, еще 18 человек, включая четверых детей, госпитализированы с различными травмами.