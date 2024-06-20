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В Москве четыре ребенка госпитализированы из-за непогоды
По данным департамента здравоохранения Москвы, среди пострадавших от непогоды, доставленных в медицинские учреждения, оказались четыре несовершеннолетних, сообщает РИА Новости.
«В числе госпитализированных пациентов - четверо детей. На данный момент их состояние оценивается врачами как удовлетворительное», - проинформировали журналистов РИА Новости представители пресс-службы ведомства.
Напомним, ранее Гидрометцентр России объявил в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности. Метеорологи предупредили жителей и гостей столицы о надвигающейся грозе, сильных ливнях и шквалистом ветре, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду.
По последним данным, в результате непогоды погибли два человека, еще 18 человек, включая четверых детей, госпитализированы с различными травмами.
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