В Москве часть аттракциона упала на пятилетнего мальчика

В открытом игровом торговом центре в Москве на ребенка упал элемент конструкции аттракциона. Об этом сообщает прокуратура столицы.

В результате происшествия пятилетнего мальчика доставили в медицинское учреждение.

«Лефортовская межрайонная прокуратура установила контроль всех обстоятельств, а также хода и результатов процессуальной проверки, проводимой по данному факту», – указали в надзорном ведомстве.