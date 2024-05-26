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В Москве часть аттракциона упала на пятилетнего мальчика
В открытом игровом торговом центре в Москве на ребенка упал элемент конструкции аттракциона. Об этом сообщает прокуратура столицы.
В результате происшествия пятилетнего мальчика доставили в медицинское учреждение.
«Лефортовская межрайонная прокуратура установила контроль всех обстоятельств, а также хода и результатов процессуальной проверки, проводимой по данному факту», – указали в надзорном ведомстве.
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