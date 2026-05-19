В Москве бывший житель Украины получил 27,5 лет за госизмену и диверсии

В Москве бывшего жителя Украины осудили на 25 лет за госизмену, терроризм и диверсии, сообщает ТАСС.

39-летний украинский водитель Дмитрий Балог получил российское гражданство в 2014 году и уже по приезде в страну успел получить условный срок за незаконный оборот этилового спирта. В этот раз по заданию куратора мужчина поджигал релейные шкафы и инфраструктуру операторов связи, а также фотографировал военные объекты и личный состав двух частей в Подмосковье.

Балог признал вину, однако в суде отказался от показаний, поскольку, по его словам, они были даны под давлением. Гособвинение для него 27,5 лет лишения свободы.

«Окончательно назначить подсудимому Балогу Дмитрию Михайловичу наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остальной части – в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года», – вынесли вердикт в суде.

Кроме того, у мужчины конфисковали телефон и 9 литров бензина, с помощью которых он хотел совершить диверсию, а также оштрафовали на 5 млн рублей за поджог автобусов МВД.