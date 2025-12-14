В Москве была выставлена на продажу картина Валентина Серова

Картина «Портрет Д. Г. фон Дервиза» российского художника Валентина Серова была выставлена на продажу Московским аукционным домом с начальной ценой в $1,5 млн. Об этом сообщает ТАСС.

Полотно было создано Серовым в 1895 году в технике масляной живописи. На картине запечатлен отец близкого приятеля живописца и известный государственный деятель – Дмитрий Дервиз, участвовавший в подготовке Судебной реформы 1864 года.

То, что полотно написал великий русский художник, было достоверно установлено экспертизой Всероссийского научно-реставрационного центра. Организаторы торгов отмечают большой интерес коллекционеров к произведению Серова, а его итоговая цена может быть гораздо больше начальной.