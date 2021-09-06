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Ру Тат
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6 сентября 2021  16:33

В Москве будет запущен сервис по продлению QR-кодов в случае ревакцинации

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В ближайшую неделю будет запущен сервис для продления московских QR-кодов для граждан, прошедших ревакцинацию. Срок действия будет составлять один год, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в своем Telegram.

После прививки однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентного препарата QR-код будет сгенерирован в этот же день. 

При создании кода информационные системы Москвы предусматривают возможность его последующего продления. 

Если человек при вакцинации оставлял номер мобильного телефона, QR-код сразу же приходит в СМС-сообщении и становится доступен в электронной медицинской карте. 

Его также можно получить через специализированный сервис на портале mos.ru. 

При прохождении ревакцинации цифровой сертификат выдается на портале «Госуслуги».

«Системы выдачи QR-кодов работают стабильно и корректно — все получившие прививку москвичи могут 
использовать QR-коды без ограничений», — сообщает Оперативный штаб.

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