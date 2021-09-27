В Москве будет усилен контроль за соблюдением масочного режима

Власти Москвы планируют усилить контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и заведениях общепита. Об этом со ссылкой на главу департамента торговли и услуг столицы сообщают «Известия».

Специалист подчеркнул, что в Москве ведется строгий контроль за соблюдением режима на предприятиях торговли и общепита. В частности, мониторингом занимаются специальные мобильные группы.

«На неделе ряд крупных торговых центров уже получил предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно», — заметил Немерюк.

Он напомнил, что за нарушение антиковидных мер на заведение-нарушителя может быть наложен штраф в размере до 1 млн рублей. Кроме того, его работа будет приостановлена на срок до 90 суток.