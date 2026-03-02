В Москве бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов умер после огнестрельного ранения

Бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов умер в больнице после того, как его нашли с огнестрельным ранением головы, передает РИА Новости.

Джабраилова обнаружили в столичной квартире и госпитализировали, но медикам не удалось его спасти.

Умар Джабраилов – крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимался строительством, возглавлял РКДС и попечительский совет Московского музея современного искусства. В 2004–2009 годах был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам.

В августе 2017 Джабраилов несколько раз выстрелил из наградного пистолета в потолок номера элитного отеля в центре Москвы. Позднее бывший сенатор извинился за свое поведение и объяснил его своей «нервной системой, переживаниями и состоянием нервного срыва, аффекта». Также Джабраилов упоминал, что он «человек контуженый» – «участник боевых действий, офицер запаса – в Чечне воевал когда-то во время режима КТО».