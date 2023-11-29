В Москве — «баттернат», а в Петербурге — нарезка: какую тыкву выбирают россияне

Россия является одним из крупнейших производителей тыквы обыкновенной, занимая третье место в мире после Китая и Индии. Отечественные производители ежегодно собирают около 600 тыс. тонн тыквы, а лидерами выращивания являются Приволжский, Южный и Центральный федеральные округа. По объемам производства, импорта и экспорта овощей в России тыква занимает шестое место. Насколько этот овощ востребован на столе россиян? Аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка» изучили, сколько тыквы съедают в разных регионах России и какие сорта пользуются наибольшей популярностью. Для сравнения использовались данные о продажах в периоды с января по ноябрь 2022 и 2023 годов.

В 2023 году пользователи сервиса съели почти 170 тонн тыквы, что в два раза больше, чем в 2022-м. Рейтинг самых активных регионов возглавили Москва и область, Санкт-Петербург и область, а также Татарстан и Краснодарский край, который показал самую большую динамику роста — в четыре раза. Остальные любители тыквы проживают в Южном, Уральском и Приволжском федеральных округах (рассмотренных в целом). А вот жители Сибири в 2023 году стали относиться к тыкве сдержаннее остальных, покинув топ-10 регионов-тыквоедов.

Тыква очень полезна, и из нее можно приготовить множество блюд. Для этого подходит любой сорт тыквы, который есть на прилавках магазинов. Например, среди пользователей сервиса «Пятёрочка Доставка» самым популярным является классический сорт стоимостью 64 рубля 99 копеек за килограмм. В 2023 году россияне съели его в два раза больше, чем в 2022-м. Наибольшую динамику потребления классической тыквы в 2023 году показали Ямало-Ненецкий автономный округ (в 81 раз больше, чем в 2022-м), Архангельская область (в 55 раз) и Республика Коми, где классической тыквы в этом году съели в 43 раза больше, чем в 2022 году. Классический сорт предпочитают жители Приволжского, Южного и Уральского федеральных округов.

Для приготовления салатов и десертов можно обратить внимание на сорт «баттернат». Он стоит столько же, сколько классический, но отличается более нежным, мягким вкусом и содержит меньше семян. Самым популярным «баттернат» оказался у жителей Москвы и области, которые съедают его почти в два раза больше, чем классической тыквы. Среди других любителей этого сорта — покупатели из Центрального и Северо-Западного федеральных округов. «Баттернат» становится все популярнее у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области: в 2023 году количество этого сорта почти сравнялось с количеством классической тыквы, хотя в 2022-м этот разрыв составлял почти полтора раза. А вот жители некоторых регионов в этом году «баттернат» разлюбили. Например, покупатели из Татарстана, Башкирии, Воронежской, Челябинской и Ростовской областей — в последней в этом году съели всего 2% от прошлогоднего количества. Пользователи сервиса из Приволжского, Южного и Уральского федеральных округов оказались равнодушны к этому сорту как в прошлом, так и в этом году.

Еще одним популярным у россиян продуктом стала свежая тыква в нарезке. Ее больше всего покупали пользователи сервиса «Пятёрочка Доставка» из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской областей. Примечательно, что столица оказалась только на четвертом месте по потреблению готовой нарезки: петербуржцы купили ее в 30 раз больше, чем москвичи.

Что же касается динамики спроса на тыкву в течение года, то в 2023 году больше всего этого овоща заказывали в октябре, сентябре и ноябре. В 2022-м самыми «тыквенными» месяцами были октябрь, март и сентябрь — ноябрь оказался только на шестом месте.