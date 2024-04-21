В Москве арестовали троих обвиняемых в поставках некачественных продуктов в армию

Столичный суд арестовал трех обвиняемых в поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в отношении Михаленко Александра Ивановича, Ковалевича Валерия Яковлевича, Смирновой Эльвиры Анатольевны , каждому из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 19 июня 2024 года», – указано в сообщении.

Всем им предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).

По версии следствия, фигуранты обвиняются в ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд Министерства обороны РФ, контракты, которые были заведомо завышены, превышали расходы по их приготовлению и не соответствовали качеству.