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В Москве арестовали троих обвиняемых в поставках некачественных продуктов в армию
Столичный суд арестовал трех обвиняемых в поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в отношении Михаленко Александра Ивановича, Ковалевича Валерия Яковлевича, Смирновой Эльвиры Анатольевны , каждому из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 19 июня 2024 года», – указано в сообщении.
Всем им предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).
По версии следствия, фигуранты обвиняются в ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд Министерства обороны РФ, контракты, которые были заведомо завышены, превышали расходы по их приготовлению и не соответствовали качеству.
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