В Москве арестовали подростка, который ударил прохожего в парке Горького

Суд в Москве заключил под стражу подростка по делу об избиении мужчины в Парке Горького. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Как указано в сообщении, 16-летний подросток, находясь в парке культуры и отдыха в центре Москвы, грубо нарушая общественный порядок, применил насилие к сидящему на скамейке мужчине, нанеся ему один удар ногой в голову.

«С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд избрал в отношении несовершеннолетнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», – отметили в надзорном ведомстве.