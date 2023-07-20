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В Москве арестовали подростка, который ударил прохожего в парке Горького
Суд в Москве заключил под стражу подростка по делу об избиении мужчины в Парке Горького. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале прокуратуры Москвы.
Как указано в сообщении, 16-летний подросток, находясь в парке культуры и отдыха в центре Москвы, грубо нарушая общественный порядок, применил насилие к сидящему на скамейке мужчине, нанеся ему один удар ногой в голову.
«С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд избрал в отношении несовершеннолетнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», – отметили в надзорном ведомстве.
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