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В Москве арестовали мужчину, который хотел подорвать цистерну на ж/д станции
В Москве был арестован мужчина, который собирался подорвать цистерну на железнодорожной станции, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, 40-летний мужчина собирался за деньги, которые ему обещало неустановленное лицо, устроить на станции теракт.
Сперва он забрал взрывное вещество из тайника в московском лесопарке, а затем прибыл на одну из улиц в Юго-Западном административном округе, где забрал детонатор. После этого мужчину задержали силовики.
Возбуждено уголовное дело по статьям за приготовление к совершению теракта и за покушение на незаконное изготовление взрывчатки.
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