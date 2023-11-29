В Москве арестовали мужчину, который хотел подорвать цистерну на ж/д станции

В Москве был арестован мужчина, который собирался подорвать цистерну на железнодорожной станции, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 40-летний мужчина собирался за деньги, которые ему обещало неустановленное лицо, устроить на станции теракт.

Сперва он забрал взрывное вещество из тайника в московском лесопарке, а затем прибыл на одну из улиц в Юго-Западном административном округе, где забрал детонатор. После этого мужчину задержали силовики.

Возбуждено уголовное дело по статьям за приготовление к совершению теракта и за покушение на незаконное изготовление взрывчатки.