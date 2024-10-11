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В Москве арестовали мужчину, который облил краской фасад Исторического музея
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В Москве на 15 суток арестовали мужчину за повреждение фасада Государственного исторического музея.
Как сообщает ТАСС, Александр Фролов облил краской и повредил фасад здания исторического музея.
В судебном заседании Фролов рассказал, что разбил стену Кремля молотком из-за личной неприязни к сотрудникам ФСО России.
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