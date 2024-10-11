news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 11 октября 2024 16:36

В Москве арестовали мужчину, который облил краской фасад Исторического музея

Скопировать ссылку

В Москве на 15 суток арестовали мужчину за повреждение фасада Государственного исторического музея.

Как сообщает ТАСС, Александр Фролов облил краской и повредил фасад здания исторического музея.

В судебном заседании Фролов рассказал, что разбил стену Кремля молотком из-за личной неприязни к сотрудникам ФСО России.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100