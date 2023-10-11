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В Москве арестовали иностранца по делу о шпионаже
Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина Таджикистана по подозрению в шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Как указано в сообщении, суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 декабря.
Суть обвинений пока неизвестна. В случае признания виновным мужчине грозит до 20 лет колонии.
Кроме того, в Одинцовском городском суде Подмосковья ТАСС ранее рассказали, что человек с аналогичным именем и фамилией был задержан сотрудниками полиции при посещении закрытой территории в Московской области. Тогда иностранцу назначили штраф за нарушение режима пребывания в РФ.
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