В Москве арестовали иностранца по делу о шпионаже

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина Таджикистана по подозрению в шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Как указано в сообщении, суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 декабря.

Суть обвинений пока неизвестна. В случае признания виновным мужчине грозит до 20 лет колонии.

Кроме того, в Одинцовском городском суде Подмосковья ТАСС ранее рассказали, что человек с аналогичным именем и фамилией был задержан сотрудниками полиции при посещении закрытой территории в Московской области. Тогда иностранцу назначили штраф за нарушение режима пребывания в РФ.