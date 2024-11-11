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В Москве актер квеста ранил посетительницу из оружия
Во время прохождения квеста на Измайловском шоссе в Москве актер ранил девушку, выстрелив из охолощенного оружия. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Главного управления МВД, сообщает ТАСС.
«Во время квеста на Измайловском шоссе мужчина произвел выстрел в направлении девушки, в результате чего она получила телесные повреждения», – отметил источник агентства.
Пострадавшей была оказана необходимая медицинская помощь, после чего её отпустили. В настоящее время по данному инциденту проводится проверка.
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