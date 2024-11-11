news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 11 ноября 2024 16:35

В Москве актер квеста ранил посетительницу из оружия

Скопировать ссылку

Во время прохождения квеста на Измайловском шоссе в Москве актер ранил девушку, выстрелив из охолощенного оружия. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Главного управления МВД, сообщает ТАСС.

«Во время квеста на Измайловском шоссе мужчина произвел выстрел в направлении девушки, в результате чего она получила телесные повреждения», – отметил источник агентства.

Пострадавшей была оказана необходимая медицинская помощь, после чего её отпустили. В настоящее время по данному инциденту проводится проверка.

#Москва
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100