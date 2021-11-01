В Москве представят шедевры русской живописи, более века не выставлявшиеся в стране

9 ноября в московском Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств откроется выставка «Шедевры русского искусства из американских коллекций». Мероприятие организовано нью-йоркской галереей ABA, сообщает РИА Новости.

«В экспозицию войдут произведения искусства величайших мастеров русской живописи: Абрама Архипова, Филиппа Малявина, Константина Коровина, Николая Рериха, Михаила Ларионова, Александра Яковлева, Бориса Григорьева, Давида Бурлюка, Ивана Пуни, Роберта Фалька, Александры Экстер и др.», — говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

В выставочных залах представят около 70 произведений, охватывающих два столетия русского искусства. Будут представлены работы пейзажистов школ второй половины XIX — начала XX века, в том числе Владимира Федоровича, Александра Маковского, Константина Горбатова.

Центральное место в этом разделе выставки займут работы Константина Коровина, среди которых представлена картина «Гурзуф» 1912 года из знаменитой серии «Парижские бульвары» и портрет элегантной женщины.

Владелец галереи АВА Анатолий Беккерман отметил, что сейчас выставочные обмены между США и Россией вынужденно заморожены. «Шедевры русского искусства», считает он, напомнят коллекционерам и зрителям о «невероятном потенциале русского искусства и о новых перспективах, которые открываются перед частными галереями».

«Я рад, что в ноябре 2021 года москвичи и гости столицы будут иметь возможность увидеть шедевры русского искусства, которые около 100 лет не показывались в России», — сказал он.