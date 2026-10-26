В Москве 3 декабря пройдет всероссийская конференция по управлению проектами

Всероссийская конференция «Устойчивое управление: проекты, люди, исследования» пройдёт 3 декабря 2026 года в Москве на площадке Государственного университета управления, сообщают организаторы. Форум объединит экспертов в области государственного и корпоративного проектного управления, представителей бизнеса, государственных и региональных ведомств, руководителей проектных офисов, исследователей и преподавателей.

Ключевые темы обсуждения – передовые практики отрасли, развитие профессиональных компетенций, актуальные научные изыскания и методы оценки долгосрочных экономических, социальных и экологических эффектов.

Организаторы отметили, что для развития экономики, промышленности и регионов сегодня принципиально важно не просто запускать проекты, а обеспечивать качество управления ими – превращать стратегические решения в измеримые результаты, сохраняющие ценность для людей, организаций и территорий.

Отдельным событием конференции станет подведение итогов VII сезона Национального конкурса профессионального проектного управления «Формула устойчивых проектов», а также награждение победителей и призёров. С 2020 года в конкурсе участвовали порядка 50 региональных команд, представивших более 200 проектных решений.

Организаторы конференции – Ассоциация менеджеров проектов «Проектный Альянс» и Государственный университет управления.

Участие бесплатное, формат – гибридный: присоединиться можно очно или онлайн.

Подробнее о конференции можно узнать по ссылке.