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В Москве 26 апреля пройдет вечер памяти Габдуллы Тукая
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Фото: © Дарья Сайфиева «Татар-информ»
По случаю 138-летия со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая в Москве возложат цветы к его памятнику. Церемония пройдет 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба полпредства РТ в РФ.
Начало в 17:00. Сбор в 16:45 в сквере по улице Новокузнецкая, д.13/15 — 17/19.
В 17:30 в Татарском культурном центре Москвы пройдет музыкально-поэтический вечер, посвященный памяти поэта. Адрес: Малый Татарский пер. д.8. Вход свободный.
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