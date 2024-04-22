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Общество 22 апреля 2024 21:39

В Москве 26 апреля пройдет вечер памяти Габдуллы Тукая

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В Москве 26 апреля пройдет вечер памяти Габдуллы Тукая
Фото: © Дарья Сайфиева «Татар-информ»

По случаю 138-летия со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая в Москве возложат цветы к его памятнику. Церемония пройдет 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба полпредства РТ в РФ.

Начало в 17:00. Сбор в 16:45 в сквере по улице Новокузнецкая, д.13/15 — 17/19.

В 17:30 в Татарском культурном центре Москвы пройдет музыкально-поэтический вечер, посвященный памяти поэта. Адрес: Малый Татарский пер. д.8. Вход свободный.

#Габдулла Тукай #возложение цветов
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