В Москве 24 мая презентуют ранее не изданные книги татарского классика Гаяза Исхаки

Книги классика татарской литературы Гаяза Исхаки, впервые изданные на татарском и русском языках, представят в Татарском культурном центре Москвы 24 мая. Об этом сообщает Полпредство РТ в РФ.

Отмечается, что издания подготовлены Институтом языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук Татарстана по случаю 145-летия со дня рождения писателя. На презентации гостям презентуют сборник избранных произведений Исхаки «Есть сила в нации», напечатанный на татарском и русском языках.

Кроме того, гости смогут увидеть дневники писателя, датируемые 1919-1920 годами. В них он рассказывает о своих поездках по Японии, Китаю, странам Юго-восточной Азии, а также морских путешествиях по Европе.

Начало мероприятия в 17.00. Адрес: г. Москва, Малый Татарский пер., дом 8. Вход свободный.