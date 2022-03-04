В Москве 10 марта откроется выставка, посвященная традициям татарского народа

В столице России с 10 марта по 10 апреля будет представлена выставка «В гостях у татар», иллюстрирующая будни, праздники и обычаи татарского народа. Об этом рассказало Полпредство РТ в РФ.

Экспозиция составляет более ста работ современных художников из России и других стран.

Также посетители смогут осмотреть крупную этнографическую коллекцию из 118 различных «национальных» предметов: женские татарские костюмы, предметы быта, посуда, мебель, музыкальные инструменты и ювелирные украшения.

Основную часть экспонатов представляют уникальные вещи из Елабужского государственного музея-заповедника, картины народного художника Ахсана Фатхутдинова из Комплексного музея города Нижнекамска и ювелирные украшения из музея Казанского техникума народных художественных промыслов.

Проект реализовывали совместно Минкультуры РФ и РТ, Союза музеев России, представительств РТ в регионах, Национальный совет Всемирного конгресса татар и Союз художников России.

Адрес и место проведения: г. Москва, ул. Тверская, д. 21, Государственный центральный музей современной истории России. Вход свободный.