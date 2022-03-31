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Культура
31 марта 2022  18:06

В Москве 1 апреля откроется выставка, посвященная татарской культуре

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В Москве 1 апреля откроется книжная и фотовыставка «Письменность татар», посвященная культуре татарского народа, рассказали в Полпредстве РТ в РФ.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Возвращение к истокам» и будет приурочено к месяцу Рамадан и 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии.

Экспозиция собрана из работ молодых художников, дизайнеров, фотографов Республики Татарстан и знаковых для татарского народа исторических и современных книг.

Посетить выставку, различные мастер-классы и творческие вечера можно до 1 мая. Время работы — с 10.00 до 22.00. Вход свободный.

Адрес: м. Автозаводская, ул. Ленинская слобода, д. 9, Культурный центр «Дар». 

#фотовыставка #полпредство рт в рф #творчество
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