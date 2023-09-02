В московскую школу имени Мусы Джалиля в этом году пошли 56 первоклассников

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

В этом году московская школа №1186 имени поэта-героя Мусы Джалиля приняла 56 первоклассников. Об этом сообщает Полпредство РТ в РФ.

С Днем знаний собравшихся на торжественной линейке поздравили директор школы Роза Шакирова и председатель управляющего совета учебного заведения — заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан хазрат Аббясов.

От имени руководства полпредства учителей и учащихся поздравила консультант сектора общественных связей Фикус Муртазина.

Школа имени Мусы Джалиля была основана в 1997 году. Здесь учатся дети 32 национальностей. В школе преподают татарский язык и работают четыре музея: Галерея культуры мира, «Легенды разведки», Музей культуры и быта татарского народа и «История школы». Действует тут и детское общественное объединение «Джалиловцы».

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ.