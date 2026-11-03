В Московском зоопарке начали подготовку к прибытию жирафов из Казани

Фото: пресс-служба Казанского зооботсада

Московский зоопарк приступил к подготовке к прибытию двух жирафов, которых ему передаст Татарстан. Об этом сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

«О сроках отправки двух молодых жирафов мы сообщим позже, пока мы начинаем процесс подготовки к прибытию этих редких животных», – написала она в своем телеграм-канале.

Акулова также поблагодарила Правительство республики, Раиса Татарстана Рустама Минниханова и сотрудников Казанского зооботсада за передачу животных.

«Этот благородный жест – не просто пополнение коллекции, а настоящий символ крепкой дружбы и доброго сотрудничества между Москвой и Татарстаном. Мы искренне признательны за доверие, оказанное нашему зоопарку», – говорится в сообщении.

Сейчас в Московском зоопарке содержится самка южноафриканского жирафа по кличке Липа. По словам Акуловой, специалисты учреждения имеют опыт и квалификацию для содержания таких животных. Еще одна самка жирафа живет в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском.

О планах передать двух жирафов из Казани в Москву ранее сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов. В сентябре 2026 года в Казанский зооботсад из Намибии доставили восемь жирафов – трех самцов и пять самок. Группу сформировали с перспективой дальнейшего разведения.

Как сообщил председатель Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили, отправка животных в Москву может состояться весной 2027 года.