news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 12 сентября 2024 13:06

В московском хостеле следователи нашли 439 мигрантов

Скопировать ссылку

Почти 440 иностранцев проверяют на нарушения миграционного законодательства после рейда в хостел на юго-западе Москвы, сообщает СК России.

В сообщении говорится, что в процессе расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества следствием получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле, расположенном на улице Профсоюзной в Москве. Следователями и оперативными службами при поддержке Росгвардии проведен обыск в хостеле.

В хостеле находились 439 иностранцев. В настоящее время они доставляются к правоохранителям для проверки соблюдения миграционного законодательства и возможного совершения ими иных правонарушений, сообщает РИА Новости.

#мигранты #миграция #следственный комитет
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100