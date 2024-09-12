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В московском хостеле следователи нашли 439 мигрантов
Почти 440 иностранцев проверяют на нарушения миграционного законодательства после рейда в хостел на юго-западе Москвы, сообщает СК России.
В сообщении говорится, что в процессе расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества следствием получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле, расположенном на улице Профсоюзной в Москве. Следователями и оперативными службами при поддержке Росгвардии проведен обыск в хостеле.
В хостеле находились 439 иностранцев. В настоящее время они доставляются к правоохранителям для проверки соблюдения миграционного законодательства и возможного совершения ими иных правонарушений, сообщает РИА Новости.
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