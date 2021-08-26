В Московском районе Казани выявлено трехкратное превышение уровня формальдегида
В Московском районе Казани в три раза оказался превышен предельно допустимый уровень формальдегида в воздухе. Нарушение зафиксировал пункт мониторинга №7, находящийся на улице Декабристов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Согласно данным мониторинга, в период с часу дня 24 августа до семи утра 25 августа уровень концентрации вещества составлял 0,162 миллиграмма на кубометр воздуха при 0,05 допустимых.
Как ранее сообщил Гидрометцентр РТ, превышения связаны с синоптическими и метеорологическими условиями, сложившимися на территории республики.