В Московском районе Казани выявлено трехкратное превышение уровня формальдегида

В Московском районе Казани в три раза оказался превышен предельно допустимый уровень формальдегида в воздухе. Нарушение зафиксировал пункт мониторинга №7, находящийся на улице Декабристов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Согласно данным мониторинга, в период с часу дня 24 августа до семи утра 25 августа уровень концентрации вещества составлял 0,162 миллиграмма на кубометр воздуха при 0,05 допустимых.

Как ранее сообщил Гидрометцентр РТ, превышения связаны с синоптическими и метеорологическими условиями, сложившимися на территории республики.