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Ру Тат
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26 августа 2021  05:32

В Московском районе Казани выявлено трехкратное превышение уровня формальдегида

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В Московском районе Казани в три раза оказался превышен предельно допустимый уровень формальдегида в воздухе. Нарушение зафиксировал пункт мониторинга №7, находящийся на улице Декабристов, сообщает Гидрометцентр Татарстана. 

Согласно данным мониторинга, в период с часу дня 24 августа до семи утра 25 августа уровень концентрации вещества составлял 0,162 миллиграмма на кубометр воздуха при 0,05 допустимых.

Как ранее сообщил Гидрометцентр РТ, превышения связаны с синоптическими и метеорологическими условиями, сложившимися на территории республики.

#гидрометцентр рт #формальдегид #превышение пдк
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