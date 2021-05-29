В Московском районе Казани выявлено превышение формальдегида в воздухе

В Московском районе Казани выявлено нарушение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РТ.
Нарушение зафиксировано пунктом наблюдения за загрязнением окружающей среды №7, расположенным по адресу: ул. Декабристов, д. 183.
Концентрация формальдегида в воздухе в период между 13.00 27 мая и 7.00 28 мая составила 0,051 мг на кубометр вместо допустимых 0,05 мг.
Скриншот сайта Гидрометцентра РТ.
Неделю назад превышение формальдегида в воздухе было выявлено в центре Казани, о чем сообщало ИА «Татар-информ».