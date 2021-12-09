В Московском районе Казани вновь заработала отапливаемая остановка с Wi-Fi

В Казани, на остановке «Разъезд Восстания», открылся восстановленный остановочный павильон с отоплением, кондиционером, системой видеонаблюдения и кнопкой вызова экстренных служб. Об этом сообщает пресс-служба Кировского и Московского районов столицы РТ.

Казанцы смогут не только согреться, но и зарядить телефон, воспользоваться Wi-Fi и увидеть информацию о транспорте на видеотабло.

Впервые павильон открылся в начале 2019 года, однако в этом году в конце ноября его на время закрыли из-за действий вандалов.

Специалисты заменили электрику, светильники и розетки.