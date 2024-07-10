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В Московском районе Казани создают первый двор по принципам сбережения ресурсов
В Московском районе Казани, вдоль домов №23 по улице Воровского, №12 по улице Академика Королева и №34 по улице Профессора Мухамедьярова, ведется благоустройство двора. Площадку посетил сегодня мэр столицы РТ Ильсур Метшин, сообщили в пресс-службе исполкома.
Территорию обустраивают в соответствии с принципами сбережения ресурсов: на кровле дома №23 установят солнечные батареи, которые частично обеспечат освещение двора и работу фандомата. Также здесь планируют убрать аварийные насаждения. На их месте посадят саженцы с максимальным поглощением углекислого газа: лиственницы, дубы, березы и осины. Полив территории будет осуществляться из специального бака для сбора дождевой воды с крыш.
На территории установят МАФы из вторсырья и тренажеры с возможностью зарядки электронных устройств при занятии спортом.
Предусмотрены и меры для обеспечения безопасности, так как внутри двора находятся детские сады №58 и №200. С этой целью здесь установят дополнительное освещение и камеры видеонаблюдения. Ожидается монтаж 19 опор освещения, 15 скамей из вторсырья и 16 урн. Для детей оборудуют три игровых комплекса и площадку для панна-футбола, зону отдыха с песочницей, качелями и горкой.
По словам Ильсура Метшина, работы по программе «Наш двор» продолжаются на 454 территориях города. В целом план на 2024 год выполнен на 53%.
«Ремонтируются дорожное покрытие, пешеходные дорожки, велопарковки, во многих дворах впервые появляется освещение, МАФы, скамейки и качели. Не везде получается создать спортивные площадки и места для выступления дворовых артистов, но мы сделаем так, чтобы они были в пешей доступности для каждого дома», — заключил глава города.
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