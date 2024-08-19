В Московском районе Казани ряд домов на сутки останутся без воды

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В Московском районе Казани ряд домов на сутки останутся без водоснабжения. Об этом сообщается в телеграм-канале МУП «Водоканал».

Временные неудобства связаны с проведением работ по подключению объекта, расположенного по адресу ул. Серова, №19, к централизованным сетям водоснабжения города.

В результате с 9 часов утра 27 августа и до 9 утра следующего дня будет прекращена подача воды в домах №79, 81, 82, 83, 84, 85, 81а по ул. Блюхера, №71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 83а по Восстания, №30, 31, 35а/33 по Кулахметова, №3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 27, 31, 4а, корп.2, 4а, корп.4, 7, 9, 9, корп.1, 9а по Серова и №27, 29, 31, 32, 33, 33/1, 33/2, 35, 27а, 30, 31а, 32а, 33/35а по ул. Усманова.

Автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону +7(843)231-62-60.