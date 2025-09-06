В Московском районе Казани прошла квест-экскурсия для людей с ОВЗ

Фото: «Культурная команда добра»

Сегодня, 6 сентября, в Казани прошла квест-экскурсия «Культурные маршруты» по Московскому району города. Мероприятие проводилось в рамках программы фестиваля «Күрше» – «Добро пожаловать в Культурную команду Добра!» с участием активистов проекта «Культура для школьников в РТ» казанского отделения ВОД «Волонтеры культуры».

Экскурсия была приурочена к Международному дню благотворительности. Она прошла в инклюзивном формате – с внедрением технологий для людей с ОВЗ.

В квесте приняли участие жители района – семейные команды от Казанского местного отделения Всероссийского общества слепых. Стартовали они во дворе дома по ул. Серова, 3, а финишировали на Бульваре Серова.

Фото: «Культурная команда добра»

«Мы назвали программу в Московском районе "Культура без границ", т.к. в ней были задействованы участники с разными особенностями развития. Это наш первый опыт в проведении такого разнопланового мероприятия. И мы постарались провести им квест-экскурсию с разными активностями в сфере культуры, в которых интересно было бы поучаствовать в ходе семейной прогулки по родному району», – отметила член Общественной палаты при Минкульте РТ, руководитель Клуба участников Международной Премии #МЫВМЕСТЕ РТ, член оргкомитета проекта «Культура для школьников» в РТ Эльвира Рысаева.

В маршруте квест-экскурсии были станции от волонтеров: «Эко-культура» по сбору крышек и батареек – от семьи Камалетдиновых, и «Сабантуй» – от семьи Ахметшиных. На станции от общества слепых участники играли в настольные игры. А Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих им. Еникеева подготовила загадки по запахам и макетам достопримечательностей.

Фото: «Культурная команда добра»

Волонтер культуры и участница премии «Мы Вместе» Алина Зиганшина провела квест-экскурсию от Доброотряда «Победа». Она познакомила участников с историей района, его улицами, известными жителями, а также провела викторину о вкладе Татарстана в Великую Победу.

Тему благотворительности участники и волонтеры изучили на экскурсии по комплексу ОБФ «Ярдам – Помощь», которую провел общественный эксперт по доступной среде Общественной палаты РТ Марат Кадыров. Волонтеры также провели творческую программу «Культура без границ».

Участники квеста с разных городов России послушали легенду «говорящей» тактильной башни Сююмбике от волонтера и автора проекта АТК «Казанский Кремль» Тимура Рысаева, рассказали стихи в рамках акции «Декламируй». Волонтер КазГИК, саунд-продюсер и звукорежиссер Артем Сахнов и Марат Кадыров исполнили авторские песни. Семья Зиганшиных спела гимн «Делай Добро» на языке жестов.

Фото: «Культурная команда добра»

Маршрут закончился на бульваре Серова посадкой растений, представленных Дирекцией Парков и Скверов Казани, презентацией локации «Доброй Казани» от волонтера Ольги Спиридоновой и награждением активных участников.

«Мне кажется мероприятие прошло в позитивном ключе. Участники получили позитивные эмоции, а юные волонтеры – бесценный опыт взаимодействия с незрячими и слабовидящими, который будет полезен им в дальнейшем», – подчеркнула зав. отделом организационно-методической и библиографической деятельности Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих имени Ш.К. Еникеева Гелюса Закирова.

Фото: «Культурная команда добра»

Все участники получили призы от партнеров и организаторов.

Отметим, проект «Добро пожаловать в Культурную команду Добра!» вошел в число победителей народного конкурса дворовых событий «Күрше». Организатор конкурса – Институт развития городов Республики Татарстан при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Цель проекта – повысить интерес детей и молодежи к культуре, а также увлечь активностями в этой сфере.

Следующая квест-экскурсия пройдет 8 сентября в Советском районе Казани во дворе ул. Сеченова, 5 при поддержке Клуба участников Международной Премии «Мы Вместе» в РТ и «Доброй Казани».