В Московском районе Казани по нацпроекту отремонтирована улица Городская

Фото: © пресс-служба Миндортранса РТ

Улица Городская, расположенная в Московском районе Казани, отремонтирована по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Финансирование шло из бюджета Татарстана. Всего на проведение работ потрачено 28 млн рублей.

Протяженность ремонтируемого участка составила 350 метров. Здесь уложен верхний слой асфальтобетона, отремонтированы тротуары, заменены бортовые камни, установлены 103 дорожных знака, обустроен регулируемый пешеходный переход, нанесена разметка.

Как напоминают в Миндортрансе РТ, в этом году в Татарстане по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» проводятся работы на дорогах регионального и местного значения общей протяженностью более 320 км.

Национальные проекты реализуются в России по инициативе и по поручению Президента РФ Владимира Путина.

