В Московском районе Казани открылась первая дворовая зарядная станция для электромобилей

В одном из дворов в Московском районе Казани появилась первая станция для зарядки электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Дворовая станция заработала после капремонта двора и домов №2 по улице Волгоградской и №150 по улице Декабристов. Место для зарядки оборудовано специальным шлагбаумом, мощность станции составляет 22 кВт.

Для зарядки авто владелец должен зарегистрироваться в приложении Non-Stop Power, где сможет выбрать подходящую станцию, тип зарядки и подключиться к ней. Доступ к станции открыт круглосуточно.