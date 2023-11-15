В Московском районе Казани отключат освещение на двух улицах

Фото: kzn.ru

На двух улицах Московского района столицы Татарстана на два дня отключат уличное освещение. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии Казани.

С сегодняшнего дня и до пятницы, 17 ноября, освещения не будет на улице Васильченко от улицы Восстания до технополиса «Химград» и на улице Гагарина от улицы Васильченко до улицы Восход.

Временные неудобства вызваны ремонтом сетей электроснабжения трансформаторной подстанции, отмечают Казанские электрические сети.