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В Московском районе Казани отключат освещение на двух улицах
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Фото: kzn.ru
На двух улицах Московского района столицы Татарстана на два дня отключат уличное освещение. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии Казани.
С сегодняшнего дня и до пятницы, 17 ноября, освещения не будет на улице Васильченко от улицы Восстания до технополиса «Химград» и на улице Гагарина от улицы Васильченко до улицы Восход.
Временные неудобства вызваны ремонтом сетей электроснабжения трансформаторной подстанции, отмечают Казанские электрические сети.
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