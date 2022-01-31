В Московском районе Казани из-за обрыва проводов наблюдаются перебои с электричеством

В Московском районе Казани отмечаются кратковременные перебои с электричеством. Об этом сообщает пресс-служба Кировского и Московского районов города.

«В связи с аварией на линиях Казанских электрических сетей по всему Московскому району наблюдаются кратковременные отключения и включения электроэнергии», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, проблемы с электричеством связаны с обрывом проводов в районе проспекта Ибрагимова.