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Ру Тат
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Общество
31 января 2022  22:12

В Московском районе Казани из-за обрыва проводов наблюдаются перебои с электричеством

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В Московском районе Казани отмечаются кратковременные перебои с электричеством. Об этом сообщает пресс-служба Кировского и Московского районов города.

«В связи с аварией на линиях Казанских электрических сетей по всему Московскому району наблюдаются кратковременные отключения и включения электроэнергии», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, проблемы с электричеством связаны с обрывом проводов в районе проспекта Ибрагимова.

#обрыв проводов #отключение электричества
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