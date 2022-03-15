В музее Москвы открылась выставка, посвященная быту и обычаям татарского народа

фото: Дарья Сайфиева / ИА «Татар-информ»

В Государственном музее современной истории России в Москве 14 марта открылась выставка «В гостях у татар», рассказывающая о жизни, быте и традициях татарского народа.

Основная часть экспонатов была привезена из Елабужского государственного музея-заповедника. Этнографическая коллекция включает в себя 118 предметов, олицетворяющих татарскую культуру: посуда, мебель, музыкальные инструменты, кожаные ремни и сапоги, тюбетейки и калфаки, вышитые бисером и золотыми нитями, передники, женские национальные костюмы.

Фото: © Дарья Сайфиева / ИА «Татар-информ»

Отдельное место занимает богатая коллекция ювелирных украшений, которые во все времена удивляли и восхищали другие народы своим многообразием. В зале музея современной истории можно увидеть множество подвесок, колец, нагрудников, нарядных воротников, серег, браслетов, накосников, застежек из золота, серебра и латуни, которые носили татарские женщины. Также здесь расположились драгоценные подкоранники, куда можно положить суры из Корана.

Фото: © Дарья Сайфиева / ИА «Татар-информ»

Истории письменности, образования и религии создатели выставки уделили особое внимание. Так, на стенах, помимо сотни ярких картин, изображающих будни, праздники и национальный колорит татарского народа, можно также увидеть копии страниц Корана, намазлы (молитвенные коврики), а также отдельные арабские слова и фразы, написанные калиграфами.

Центральное место в последнем выставочном зале занимают резные панно-иллюстрации к сказкам поэта Габдуллы Тукая «Су анасы» (Водяная), «Шурале» и другие. Они выполнены народным художником Ахсаном Фатхутдиновым из Нижнекамска.

Фото: © Дарья Сайфиева / ИА «Татар-информ»

Экспозиция «В гостях у татар» появилась во время проведения международного симпозиума по живописи. При поддержке Минкультуры РФ и РТ она побывала уже в 14 регионах России, а Москва стала 15-й по счету «остановкой». Жители и гости столицы смогут познакомиться с декоративно-прикладным искусством татар и культурой этого народа до 10 апреля.

«То, что вы видите сейчас, это результат 17 симпозиумов культуры, которые каждый год собирают более 30 картин. Нам удалось собрать такую чудесную выставку, которая показывает традиции народа, который включает в себя множество различных этносов», – поделилась директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко.

Фото: © Дарья Сайфиева / ИА «Татар-информ»

Директор музея современной истории России Ирина Великанова, в свою очередь, отметила, что совместная творческая работа представителей различных этносов обогащает российскую культуру, к тому же «у татар определенно есть чему поучиться».

Организаторы выставки не ограничились увлекательной экскурсией по выставочным павильонам и организовали в стенах музея целый праздник с танцами, песнями и угощением традиционными блюдами, чтобы продемонстрировать москвичам все гостеприимство татарского народа.

В гостях у татар побывали председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, вице-премьер РТ — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, председатель комитета Госсовета РТ по образованию, культуре и национальным вопросам Айрат Зарипов, директор департамента музеев и внешних связей РФ Александр Воронко, актер Евгений Миронов и многие другие.