В московском метро объяснили проверку телефонов пассажиров

В московском метро досмотр мобильных телефонов пассажиров при необходимости может применяться в дополнение к уже существующим мерам безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе столичного метрополитена, сообщает «Интерфакс».

«Новые меры по досмотру мобильных телефонов, установленные приказом Министерства транспорта России от 4 февраля 2025 года №34, могут применяться в дополнение к уже существующим мерам обеспечения безопасности в случае необходимости», – заявили на предприятии.

При этом в пресс-службе напомнили, что все пассажиры московского метрополитена проходят досмотр с помощью рамок металлодетекторов – «в рамках обеспечения стандартов безопасности», установленных Минтрансом.

Приказ Министерства транспорта РФ от 4 февраля 2025 года №34 устанавливает, что досмотр аудио- и видеотехники, мобильных телефонов и персональных компьютеров проводится посредством их включения и проверки работоспособности.

На прошлой неделе проверять телефоны начали в метро Санкт-Петербурга. Вице-губернатор северной столицы Кирилл Поляков уточнил, что при проверке не требуется снимать блокировку гаджета.