news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 2 февраля 2026 21:03

В московском метро объяснили проверку телефонов пассажиров

Читайте нас в
Телеграм

В московском метро досмотр мобильных телефонов пассажиров при необходимости может применяться в дополнение к уже существующим мерам безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе столичного метрополитена, сообщает «Интерфакс».

«Новые меры по досмотру мобильных телефонов, установленные приказом Министерства транспорта России от 4 февраля 2025 года №34, могут применяться в дополнение к уже существующим мерам обеспечения безопасности в случае необходимости», – заявили на предприятии.

При этом в пресс-службе напомнили, что все пассажиры московского метрополитена проходят досмотр с помощью рамок металлодетекторов – «в рамках обеспечения стандартов безопасности», установленных Минтрансом.

Приказ Министерства транспорта РФ от 4 февраля 2025 года №34 устанавливает, что досмотр аудио- и видеотехники, мобильных телефонов и персональных компьютеров проводится посредством их включения и проверки работоспособности.

На прошлой неделе проверять телефоны начали в метро Санкт-Петербурга. Вице-губернатор северной столицы Кирилл Поляков уточнил, что при проверке не требуется снимать блокировку гаджета.

#московское метро
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
План «Буран» в Казани продлят до среды

План «Буран» в Казани продлят до среды

2 февраля 2026
Радмир Беляев: «Отпразднуем 60-летие Нижнекамска на высоком уровне!»

Радмир Беляев: «Отпразднуем 60-летие Нижнекамска на высоком уровне!»

2 февраля 2026