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В московском каршеринге 10-летняя девочка укололась о шприц с мефедроном
Накануне в арендованной машине каршеринга на заднем сиденье 10-летняя девочка укололась о найденный на сиденье шприц. Как показала экспертиза, в шприце был мефедрон, сообщает ТАСС.
Отмечается, что шприц был воткнут в сиденье, его изъяли и направили на экспертизу.
«В автомобиле каршеринга BelkaCar был шприц с мефедроном. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков», – указано в сообщении.
В свою очередь в пресс-службе BelkaCar сообщили, что проводят по данному факту внутреннее расследование.
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