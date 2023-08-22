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Руc Тат
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Происшествия 22 августа 2023 10:30

В московском каршеринге 10-летняя девочка укололась о шприц с мефедроном

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Накануне в арендованной машине каршеринга на заднем сиденье 10-летняя девочка укололась о найденный на сиденье шприц. Как показала экспертиза, в шприце был мефедрон, сообщает ТАСС.

Отмечается, что шприц был воткнут в сиденье, его изъяли и направили на экспертизу.

«В автомобиле каршеринга BelkaCar был шприц с мефедроном. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков», – указано в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе BelkaCar сообщили, что проводят по данному факту внутреннее расследование.

#каршеринг #Москва
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