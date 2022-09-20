В Соборной мечети Москвы представят «Казан Басмасы» и другие старинные Кораны

В четверг, 22 сентября, в Музее ислама Московской соборной мечети откроется выставка «Калям Шариф — Великое наследие», где вниманию публики представят старинные Кораны и рукописи. Об этом сообщили в Полпредстве РТ в РФ.

Москвичи и гости столицы смогут увидеть первый печатный Коран в мире — «Казан Басмасы», напечатанный в 1803 году Азиатской типографией при Казанской гимназии, а также Коран для детей в десяти томах того же года издания.

Кроме того, в экспозицию войдут 17 рукописных и печатных работ богослова и педагога Галимджана Баруди, а также три работы его брата Салихджана Баруди.

Официальное открытие выставки состоится 22 сентября в 9.30. Также ее можно будет посетить 23 сентября с 9 до 20 часов. Вход будет свободным.